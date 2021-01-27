كرونسلاف: متفائل بمواجهة الجزيرة

دبي- (الاتحاد)

عبر الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر عن تفاؤله بالمواجهة المرتقبة أمام مضيفه الجزيرة في قمة الجولة 14 لدوري الخليج العربي، والمقررة مساء الجمعة 29 يناير الجاري، وقال: «نستعد لخوض مباراة جديدة وتحدٍ آخر في مشوار الفريق في الدوري بعد نهاية الدور الأول»، وأضاف: «متفائل بالمواجهة المرتقبة والاستعدادات الجيدة للفريق».

وحول جاهزية عناصر الفريق، أوضح: «لدينا بالطبع بعض الغيابات بداعي الإصابة، ولكننا سننتظر حتى اللحظة الأخيرة للوقوف على جاهزية اللاعبين»، لافتاً إلى أن تحضيرات «العميد» لمباراة «فخر أبوظبي» لا تختلف عن بقية المباريات الأخرى، رغم قوة المنافس.