مدرب الوحدة: حافزنا للفوز أكبر من حتا

محمد سيد أحمد (أبوظبي) - شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة على أنه يتوقع ظهوراً مختلفاً لحتا غداً الجمعة، في الجولة 14 من دوري الخليج العربي على ملعب الأخير، وأن تكون المواجهة صعبة جداً ومختلفة عن لقاء الدور الأول الذي أكتسح فيه «العنابي» الإعصار (6 - 0)، مستشهداً بالمستويات الجيدة التي ظل يقدمها منافسه في الفترة الماضية، لكن المدرب الصربي أكد في الوقت نفسه أن حافز فريقه أكبر من دوافع مضيفه، وأن لاعبيه يدركون جيداً أهمية الفوز بهذه المباراة.

وقال: تحضيراتنا جيدة في الفترة الماضية، وخضنا مباراة ودية أمام العين، ولا توجد أي غيابات في الفريق، حالياً الجميع موجود ومستعد، واستقطبنا عمر خريبين وجواو ماركوس، وأنا واثق أنهما يمثلان إضافة مع المجموعة الحالية من اللاعبين المميزين، نتطلع لأن نظهر بشكل إيجابي في الدور الثاني، وأن نكون أفضل في جميع المباريات، والأهم بالنسبة لنا لقاء حتا لأننا نأخذ الأمور دائماً خطوة بخطوة.

من جهته، قال البرازيلي جيانلوكا منيز لاعب الوحدة الذي وُجد في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء حتا: نتوقع مباراة صعبة، وحتا فريق جيد، لكننا مستعدون للقتال من أجل الثلاث نقاط، نسعى لتحسين الأداء والنتائج، تحضيراتنا كانت جيدة في الفترة الماضية وصفوف الفريق مكتملة، وهذا يجعل الخيارات عديدة في كل مباراة.