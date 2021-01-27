فلاديمير: المهمة شبه مستحيلة أمام «الأسماك الكبيرة»

مراد المصري (دبي) - أكد الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن مهمة فريقه شبه مستحيلة وأنهم ليسوا بطل فيلم، لكن رغم ذلك سيقوم فريقه بكل ما لديه للتمسك بالبقاء في دوري الخليج العربي، مع بداية الدور الثاني ومواجهة الوحدة بعد غد في الجولة 14.

وقال: المباراة صعبة ونحن نستعد لها بغياب لاعبين مؤثرين، لكن لا نريد التعلل بهذا الأمر بحكم أن جميع الفرق لديها غيابات أيضاً، نعمل بجهد كبير من أجل خوض هذه المباراة كنهائي، وجميع المباريات التي تنتظرنا في الدور الثاني بمثابة نهائي، في حال أردنا قلب التوقعات.

وتابع: شاهدت لقاء الذهاب عندما خسرنا بسداسية، ويجب عدم تكرار الأخطاء التي وقعنا بها من أجل تجنب التعرض لنفس الأمر، ما زالت الأمور بأيدينا في الوقت الحالي ولا يوجد مجال لإهدار المزيد من النقاط.

واعتبر المدرب أن عدم إبرام فريقه لصفقات لاعبين أجانب في الوقت الحالي، في سوق الانتقالات الشتوية، أمر لا يشغل باله مع تبقي وقت، وقال: «الأسماك الكبيرة» المستفيد من هذه السوق وتأخذ نصيبها، وتترك للبقية المتوفر الذي نعمل به حسب الموجود لدينا.

وأشار المدرب إلى أن قوة منافسه هي الهجوم تحديداً، وقال: الوحدة فريق لديه الكثير من الجودة، سواء الدفاع أو الهجوم، إلى جانب تحركاته وجري لاعبيه كثيراً، لكن الهجوم أكثر ما يقلقني.

وأكد حمد المرزوقي لاعب حتا، أن فريقه يسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام منافس قوي، وأن اللاعبين ما زالوا قادرين على بذل أقصى طاقتهم في الدور الثاني.