كايزر: قوة النصر في الوسط والهجوم

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة مباراة فريقه أمام النصر في دوري الخليج العربي غداً بالقوية، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد قبل قليل: تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية، لاسيما وأننا لازلنا نتذكر مواجهة الدور الأول، التي كانت الأولى في الدوري وكانت قوية أيضاً.

وتوقع أن تكون المباراة مغلقة بعض الشيء وفيها ندية قوية، في ظل رغبة كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وشدد على أن خسارة خورفكان أصبحت في طي النسيان، والجميع يركز على مواجهة النصر وتحقيق الفوز.

أعرب كايزر عن سعادته البالغة بعودة محمد جمال من العين، مؤكداً أنه لاعب جيد ويعرفه جيداً منذ ولايته الأولى، ونوه إلى أن المنافسة في وسط الفريق ستكون مثيرة بين الرباعي سيريرو وجمال ورمضان والعطاس، مشيراً إلى أن هذه المنافسة سوف تصب في صالح الفريق.

وعن موقف العائدين من الإصابة سيريرو ومحمد العطاس وإيزيكيل من المشاركة في لقاء النصر قال: الأمر سوف يتحدد غداً، لكن ربما تكون الفرصة مواتية للاعب واحد فقط.



