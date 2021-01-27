قرعة دوري الأبطال تضع أنديتنا في اختبارات صعبة

وضعت قرعة دوري أبطال آسيا «نسخة 2021» والتي جرت في ماليزيا عن بُعد، أنديتنا في مواجهات صعبة، حيث أسفرت القرعة عن وقوع شباب الأهلي مع الهلال السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب الاستقلال الإيراني، بالإضافة إلى الفائز من الملحق رقم 1 وهي المباراة التي تجمع بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وفي المجموعة الثانية وقع الشارقة مع تركتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، والفائز من مواجهة الملحق رقم 2 الذي يجمع الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

وضمت المجموعة الثالثة الدحيل القطري، والأهلي السعودي، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي.

ووضعت المجموعة الرابعة العين «في حال تأهله» من مواجهته مع فولاد الإيراني مع السد القطري والنصر السعودي بجانب الوحدات الأردني، بينما بات على الوحدة الذي يواجه الزوراء العراقي أن يتحدى فرق المجموعة الخامسة التي ضمت بيرسيبوليس الإيراني مع الريان القطري وجوا الهندي.

وتعتبر البطولة في نسختها المقبلة هي الأكبر في التاريخ، حيث ستقام بنظام البطولة المجمعة، كما جرت في العام الماضي، كما أنها تشهد مشاركة 40 فريقاً يتم تقسيمهم على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات للشرق و5 للعرب.

وتنطلق مباريات الدور التمهيدي يوم 7 أبريل المقبل، فيما تنطلق مباريات دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة يوم 14 أبريل المقبل، وحتى 30 من الشهر، فيما سيفتح الاتحاد الآسيوي باب تلقي طلبات الاستضافة للبطولة المجمعة، أمام الدول الراغبة من الشرق والغرب مطلع فبراير المقبل، وتفيد المتابعات أن الاتحاد القاري لن يمانع في إقامة البطولة المجمعة بأكثر من مدينة، ما يعني إمكانية إقامة مجموعة أو مجموعتين أو أكثر في الدول الراغبة بالاستضافة، مع فتح الباب لإمكانية إقامتها كاملة في مدينة واحدة، كما حدث في نسخة 2020.

وعلى الجانب الآخر، لن تشهد نسخة 2021 أي زيادات مالية في مكافئات البطولة، حيث سيحصل البطل على 4 ملايين دولار والوصيف على مليوني دولار، بينما ستكون مكافأة الفوز بالمباراة بالدور التمهيدي 40 ألف دولار، ومكافأة الفوز في دور المجموعات 60 ألف دولار، حتى نصف النهائي.



