326 قارباً في بطولة أبوظبي الكبرى للكنعد

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، انطلقت صباح أمس الأول منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى للكنعد، بتنظيم نادي أبوظبي البحري وبدعم ورعاية دلما مارين للمنافسة الأكثر شعبية على مستوى بطولات الصيد في الشرق الأوسط.

ووصل عدد المسجلين في البطولة إلى أكثر من 326 قارباً، ويأتي تنظيم هذه البطولة ليرسخ إحدى وسائل العيش قديماً والحفاظ على الموروث البحري المهم للمجتمع الإماراتي، حيث كان صيد الكنعد، في سنوات ما قبل السبعينيات، من وسائل الحياة الأساسية والراسخة في مجتمع الخليج، وتعد هذه البطولة هي الأغلى في تاريخ البطولات الخاصة بصيد الكنعد والسكل، خاصة أن جوائز المسابقة عالية وهي هدف لكل المشاركين من خلال المنافسة

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن البطولة حالياً أصبح لها حضور أكبر لدى جمهور الشباب والمشاركين، خاصة مع الإقبال الكبير والرغبة في المشاركة من أجل الوصول إلى الأوزان الأكبر، وقال: ساهمنا في إنعاش إحدى أهم وسائل الصيد القديمة، وأعدنا لها البريق والحضور بشكل أكبر على مستوى الشباب في الوقت الحالي، نريد أن يزيد حجم المشاركة ورقعة الحضور للمتسابقين على مستوى كل الجنسيات أيضاً، لا نريد أن تكون المشاركة مقصورة فقط على شباب الإمارات، وإنما كل الشباب والقادرين على الدخول في المسابقة.

وقال: نشكر دلما مارين الذي دعم البطولة بشكل كبير وهو شريك معنا في التفوق من أجل المنافسة، كما نشكر أوشن بوت لتقديمه قارباً لبطل الموسم الحالي لصيد الكنعد.

وتستمر المنافسة حتى السبت المقبل، وسيكون الصيد مسموحاً في مختلف بحار الإمارات وحسب الشروط واللوائح التي وضعها النادي، مع توضيح للأماكن غير المسموح الاقتراب منها خلال الصيد، وسيكون لكل متسابق فرصة توثيق لحظة اصطياده للسمكة، مع ذكر التاريخ والمكان واسم المسابقة وتصوير كامل المنطقة التي يقوم بالصيد من خلالها، مع التنبيه بأن لا يكون هناك أي توقف في الفيديو من البداية حتى النهاية.