ورشة عمل لوسطاء اللاعبين باتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، في فندق ميدان بدبي، ورشة عمل وسطاء اللاعبين، بحضور هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والمستشار ماجد الجلاف عضو اللجنة.

وناقشت الورشة التي أدارها المستشار محمد المهيري مدير الإدارة القانونية، وحمده الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل، مجموعة من المحاور المهمة، منها العلاقة بين اللاعب والوسيط والأندية، العقود، الوسيط المحلي، العقوبات، المدفوعات إلى الوسطاء، الخطط التطويرية المستقبلية، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الوسطاء.

وأكد هشام الزرعوني حرص الاتحاد ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على التواصل الدائم والمستمر مع مختلف أطراف اللعبة، بهدف الاستماع إلى كل الآراء التي تساعد في تنفيذ استراتيجية الاتحاد، الهادفة للارتقاء بمنظومة لعبة كرة القدم بالدولة وتبادل الأفكار، التي من شأنها أن تساهم في تطوير عمل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بما يتعلق بوسطاء اللاعبين.