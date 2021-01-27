«الشارقة للشطرنج» ينظم دورة لـ «الأطفال الأيتام»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت المرحلة الأولى من دورة تعليم الشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة للأطفال في دار رعاية الأيتام، ونظمت الفعالية على مدار أسبوعين بمقر دار الرعاية من الفئة العمرية تحت 14 سنة.

وأشرف على تنفيذ الدورة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد والمدرب الدولي صهيب العكلة، وتضمنت الفعالية العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية وفق أحدث الطرق الأكاديمية وبالاعتماد على سلسلة الكتب المنهجية «خطوات تعليم الشطرنج»، وتستكمل المرحلة الثانية من الدورة مع بداية شهر مارس المقبل.

وأكد عمر نعمان آل علي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة العمل وبرامج ومبادرات لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بالنادي للعام 2021، والتي تسعى لدمج فئات المجتمع كالأيتام والمسنين وذوي الإعاقة السمعية وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ورش العمل التي ينظمها النادي والأكاديمية الدولية التابعة له لتعليم ونشر رياضة الشطرنج، مشيراً إلى نجاح المبادرة بأنشطتها ضمن فعالية تدريب الأيتام في تحقيق أهدافها.



