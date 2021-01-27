منصور بن محمد لمحمد خميس: الرياضي سفير فوق العادة لوطنه

دبي (الاتحاد)

حث سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي البطل البارالمبي محمد خميس وجميع الرياضيين الإماراتيين على تقديم أفضل أداء ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للبطل محمد خميس الحائز على العديد من الميداليات في البطولات العالمية والدورات البارالمبية، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، سفير منظمة «اليونيسيف».

وأكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن الرياضي سفير فوق العادة لوطنه، وأن القيادة الرشيدة قدمت لرياضيينا الدعم اللامحدود مادياً ومعنوياً، وأن رد الرياضيين على هذا الدعم يكون من خلال الفوز بالبطولات ورفع راية الوطن خفّاقة في المحافل الدولية، وأن يكونوا قدوة للآخرين في البذل والعطاء.

وأشاد سموه بما قدمه الرياضيون أصحاب الهمم في المحافل الرياضية الدولية والبارالمبية، حيث كانوا دائماً على الموعد وحجزوا مكانهم على منصات التتويج، وهو الأمر الذي نريد استمراره في الألعاب البارالمبية بطوكيو، بل وزيادة أعداد الرياضيين المتألقين الذين يكتبون أسماء وطننا وأسماءهم في سجلات المجد الرياضي، ويقدمون للعالم صورة رائعة عن قدرات الإنسان الإماراتي الذي لا يعرف المستحيل ولا توقفه التحديات عن الوصول إلى أبعد الكواكب وارتقاء أعلى قمم الإنجاز.

وقدم محمد خميس الحاصل على ثلاث ميداليات بارالمبية (ذهبيتان في أثنيا 2004 وريودي جانيرو 2016، وفضية في بكين 2008) شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بلقائه، وعلى الكلمات الملهمة والتوجيهات السديدة من سموه، وأكد أنه وجميع زملائه الرياضيين سيكونون بمستوى ثقة القيادة الرشيدة وعند حسن الظن، وستكون راية الوطن حاضرة على منصات التتويج في المحافل الدولية والبارالمبية.

وتقدم ماجد العصيمي بالشكر إلى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته ودعمه للرياضيين عموماً وللرياضيين من أصحاب الهمم بشكل خاص، وأكد أن محمد خميس وباقي الرياضيين الإماراتيين من أصحاب الهمم يتدربون بجهد كبير لتقديم الأداء الذي يليق باسم ومكانة الدولة في جميع البطولات الرياضية.