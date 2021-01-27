«الشعار الملكي» يدخل «كيب فيردي» بـ «الثقة»

دبي (الاتحاد)

ينظم مضمار ميدان في السادسة والنصف مساء الغد، حفل السباق الثاني من كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يتضمن بطولة سباق كيب فيردي (للفئة الثانية)، ويحتفظ جودلفين بسجل رصين في سباق كيب فيردي، على المسار العشبي، البالغة جائزته 163 ألف دولار، وسيطر الشعار الأزرق الملكي على قائمة شرف هذا السباق الممتد على مسافة الميل ومخصص للمهرات والأفراس.

وسجل فريق جودلفين مجموعة من الانتصارات في هذا السباق على الأرضية العشبية، أبرزها فوز «سجع» (2013)، «فيري سبيشال» (2016 و2017) ثم «بروميسنج رن» (2018).

ومن أبرز خيول جودلفين المتحدية «سمر رومانس» صاحبة التصنيف البالغ 108 أرطال والفائزة في بريطانيا، و«ستننج بيوتي» غير المهزومة في سباقين، و«الثقة» صاحبة التصنيف البالغ 104 أرطال.

ويواجه الجواد «بندار»، البالغ تصنيفه 118، الفرس «أمواج» وتصنيفها 111، و«فرنش دود» البالغ تصنيفه 116، على لقب الجولة الثانية من كأس آل مكتوم للتحدي للفئة الثانية، في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وسيكون الصراع متكافئاً في سباق الـ 1000 جنيز الإماراتي لمسافة الميل، بين المهرات: «مناسك» صاحبة التصنيف البالغ 96، والتي حققت فوزاً سهلاً في ظهورها الأول، وبين ممثلة جودلفين «سوفت ويسبر» الفائزة ثلاث مرات، وتنافسهما المتحفزة «نايفة».

ويجمع سباق البستكية التحضيري لمسافة 1900 متر، 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات، تسعى للانطلاق للنجومية، يتصدرها الجواد الأوروجواني «الباتريوتا» البالغ تصنيفه 109 أرطال، وينافسه «ليوباردو» صاحب التصنيف البالغ 92، والمهرة «فاينال ثوت» التي تواجه الذكور.

ويجتذب سباق زعبيل تيرف «قوائم» لمسافة 2000 متر، 15 خيلاً، وتدفع جودلفين بكتيبة قوية من الخيول تبلغ ثمانية، يتصدرها «هاي اند» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة فرانكي ديتوري، الفائز في ثلاث سباقات من إجمالي 7 مشاركات.

وينافس أيضاً «رويال مارين» أحد الخيول التي كانت مرشحة للسباقات الكلاسيكية في الموسم البريطاني، إلى جانب «ستار سفاري» الفائز مرتين بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك.

وما يميز الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر، مستوى التقارب بين المتنافسين على لقب جائزة لونجين سبيريت كونكشن للتكافؤ، ولكن قد تكون الأنظار موجهة نحو «مقترب» بقيادة جيم كرولي، و«كاب فرانسيس» و«اسكوبار».

الترشيحات

1- بندار، أمواج، فرنش دود

2- الباتريوتا، ليوباردو، فاينال ثوت

3- هاي اند، رويال مارين، ستار سفاري

4- ستننج بيوتي، سمر رومانس، الثقة

5- سوفت ويسبر، مناسك، نايفة

6- اسكوبار، مقترب، كاب فرانسيس