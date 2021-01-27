«مبارك الشارقة» ينضم لـ «يد مليحة»

رضا سليم (دبي)



وافقت إدارة نادي الشارقة على انتقال مبارك عبدالله لاعب الفريق الأول لكرة اليد إلى مليحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وبدأ اللاعب بالفعل التدريبات مع فريقه الجديد، استعداداً لعودة مباريات دوري أقوياء اليد 5 فبراير المقبل، ويعد مبارك من اللاعبين المميزين الذين تدرجوا في المراحل السنية بالملك الشرقاوي مع شقيقه أحمد عبدالله، وكلاهما يلعب منذ سنوات في الفريق الأول.

ولم تكن صفقة مبارك هي الأولى بين الشارقة ومليحة، حيث سبق إعارة 3 لاعبين هم عبدالله طرار وبلال مال الله وسالم العشر، كما نجحت إدارة مليحة في استعارة كل من فارس أحمد وناصر السويدي من شباب الأهلي، ويجهز مليحة الذي حصل على لقب الحصان الأسود في الموسم الماضي، في أول ظهور له، لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب بقيادة المدرب وليد عبدالكافي، ومعه الإداري يوسف أحمد الحمادي.