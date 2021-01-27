«الإمبراطور» هيلمان يكسب الرهان بالأوراق الرابحة

مراد المصري (دبي)

كسب البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الرهان، بعدما أتت تغيراته ثمارها وتجاوز الشارقة بالفوز عليه 2 /صفر أمس، ليحجز بطاقة الصعود إلى الدور نصف نهائي بكأس الخليج العربي، معوضاً 8 غيابات مؤثرة بأسماء نجحت في الحفاظ على الإيقاع التكتيكي، وأكملت مهمة إيقاف «الملك» من الوصول إلى شباك «الإمبراطور» طوال 180 دقيقة في مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

وغاب عن الوصل لأسباب مختلفة قائده فابيو ليما، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، والبرازيلي رونالدو مينديز، والبرازيلي نيريس، وسالم العزيزي، والغاني جورج دوبينج، وحميد عبدالله وحسن إبراهيم، لكن رغم ذلك ظهرت لمسات المدرب بإعداد بقية الفريق بشكل ممتاز للمواجهة، حيث استعاد حبوش صالح ذاكرة التسجيل في المسابقة لأول مرة منذ ديسمبر 2018، كما نجح الثنائي محمد سبيل وعبد الرحمن علي في تقديم المزيج المناسب للحد من خطورة هجمات المنافس، وسط قتالية في الميدان من علي سالمين وعلي صالح وحمد البلوشي، ويوسف المهيري، وعلي إبراهيم وناصر نور، مع لعب البرازيلي فيجريدو دور القائد الميداني، وهو صاحب اللمسات الهجومية القاتلة هذا الموسم.

وأكد هيلمان، عقب نهاية المباراة، أن الفوز كان مهماً لجميع اللاعبين وللفريق ككل، وقال: اللاعبون أدوا بشكل ممتاز، وطبقوا ما طلبت منهم في جميع جوانب اللقاء، من الناحية التكتيكية والقتالية، خسرنا الكثير من اللاعبين خلال الأسبوع، لكن لم نركز على المشاكل في الفريق، ولكن ركزنا على إيجاد الحلول.

وتابع: جميع اللاعبين قاموا بالمطلوب منهم بنسبة 100%، وأشكرهم على العزيمة والجهد الذي بذلوه من أجل إكمال مشوارنا في المسابقة.



