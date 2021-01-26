راشد بن حميد يُسلم الشارات الدولية إلى 24 حكماًً

دبي (الاتحاد)

سلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، الشارات الدولية لحكام ومحكمات كرة القدم لعام 2021، في حفل أُقيم أمس بمقر الاتحاد في دبي بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الحكام الدوليين على جهودهم المتواصلة، للمحافظة على المستوى الذي أهلهم للاحتفاظ بالشارات الدولية، إضافة لزملائهم الذين استحقوها مؤخراً.

وقال: اتحاد الكرة مستمر في دعمه الكبير لتطوير قضاة الملاعب ومساعدتهم على الترقي بالصورة المطلوبة، من خلال الدورات والمعسكرات وتوفير أحدث التقنيات التي تحلل أداءهم وتساعد على تطورهم، وصولاً لأرقى مستويات الأداء التحكيمي، ونحرص كذلك على تقديم كل أنواع الدعم اللازم للحكام ليتميزوا في جميع المحافل الداخلية والخارجية.