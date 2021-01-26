البطائح ونفط العراق على لقب «دولية» خورفكان للصالات

خورفكان (الاتحاد)

تختتم غداً الأربعاء النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات بمواجهة فريقي البطائح ونفط الوسط العراقي، وكان البطائح حامل اللقب وبطل النسخة الأولى قد تأهل للنهائي بفوزه على فريق الشباب بطل الدوري البحريني بخماسية نظيفة، فيما تأهل النفط بفوزه على منتخبنا 6/3.

يذكر أن البطائح يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في البطولة منذ الموسم الماضي وحتى بلوغ المباراة النهائية في النسخة الثانية ويقوده في النهائي النجم البرازيلي باسورا ومواطناه المقيمان برونو لويسيانو ويوري كارفالهو والحارس جابر محمد يوسف وعمر بالحاج ويشرف عليه المدرب الوطني عدنان الهولي.