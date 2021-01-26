الاتحاد الآسيوي يعفي أنديته من عقوبات «نسخة الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الأسباب والدوافع التي سبقت إصدار توصية تتعلق بعدم توقيع أي عقوبات على الفرق التي انسحبت من نسخة 2020 بدوري الأبطال، وهي الهلال السعودي، وجوهور الماليزي والوحدة الإماراتي قبل انطلاق البطولة المجمعة التي استضافتها الدوحة سبتمبر الماضي.

وجاءت تلك الخطوة تضامناً من الآسيوي وتطبيقاً لشعار «آسيا واحدة.. هدف واحد»، ومراعاة للظروف الصعبة التي مرت على أسرة كرة القدم في العالم ومن بينها آسيا، والتي تأثرت بالجائحة.

وتفيد المتابعات بأن الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي أرسلت توصية للجنة المسابقات، بإعفاء جميع الأندية التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، وتسببت تلك الآثار في الغياب عن المشاركة في نسخة 2020 أو عدم استكمالها، واعتبار تلك الظروف «قوة قهرية»، تستدعي تعليق أي عقوبات كان يمكن اتخاذها بحق الأندية المنسحبة أو التي لم تتمكن من السفر للمشاركة بالبطولة التي استضافتها الدوحة سبتمبر الماضي.

وناقشت المسابقات بالفعل التوصية واستقرت على إعفاء الأندية الثلاثة من أي عقوبات، حيث كان يستدعي انسحابهم «الإبعاد من نسخة 2021»، ولكن جاء تحرك «الآسيوي» لضمان عدم تأثر أنديته بالعقوبات، خاصة أن انسحابها تم لأسباب خارجة عن إرادتها.

ويعتبر الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري يتحرك لاحتواء تداعيات آثار كورونا، سواء بإطلاق لجنة للطوارئ منذ ديسمبر 2019، لمتابعة كل ما يتعلق بانتشار جائحة كورونا، أو من حيث اتخاذ قرار بتعليق المباريات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية وسلامة الفرق والأندية والمنتخبات، ثم إعادة انطلاق دوري الأبطال ببطولة مجمعة والتشديد على سلامة جميع الفرق المشاركة.