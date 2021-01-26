«الإمبراطور» و«الفرسان» إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي

منير رحومة، مراد المصري (دبي)



أكمل الوصل وشباب الأهلي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوز «الإمبراطور» على الشارقة 2-صفر، على استاد زعبيل، في إياب ربع النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل من دون أهداف، فيما حقق «الفرسان» فوزاً كبيراً على خورفكان 5-صفر، على استاد راشد، ليجدد تفوقه بعد الفوز ذهاباً 4-2.

ويلتقي في نصف النهائي الذي يتحدد موعده لاحقاً، النصر «حامل اللقب» مع اتحاد كلباء، والوصل مع شباب الأهلي.

وجاء فوز «الإمبراطور» على «الملك» بعد مباراة متكافئة، تقدم الوصل بهدف جاء من هجمة منظمة، ترجمها حبوش صالح بتسديدة دقيقة داخل المنطقة سكنت الشباك الشرقاوية في الدقيقة 41، وعزز «الأصفر» تقدمه بهدف ثان من ضربة جزاء، بعد عرقلة علي صالح مهاجم الوصل، من عبدالله غانم مدافع الشارقة، ليتقدم البرازيلي فيجريدو، وينفذها بنجاح في الدقيقة 48.

من جانبه، أمطر شباب الأهلي شباك خورفكان بخماسية، منتزعاً بطاقة العبور إلى نصف النهائي بجدارة واستحقاق، وتوهج «أبطال السوبر» وقدموا عرضاً هجومياً قوياً، وسجلوا 5 أهداف كاملة، دشنها إيجور جيسوس في الدقيقة الأولى، وتبعه كارلوس إدواردو، ومحمد جمعة، وأحمد العطاس وسعيد أحمد في الدقائق 43 و44 و80 و84.

ولم يقدم خورفكان أي رد فعل في المباراة، وعجز عن مجاراة تألق لاعبي «الفرسان»، الذين سيطروا على مجريات الشوطين، وفرضوا أفضليتهم المطلقة، سواء من حيث الاستحواذ أو صناعة الفرص الهجومية.

ونجح مهدي علي مدرب «الفرسان» في الدفع بأوراق رابحة من «دكة البدلاء»، مثل العطاس، وسعيد أحمد اللذين قدما الإضافة، ودعما تقدم الفريق، لينتزع بطاقة مستحقة في «المربع الذهبي».