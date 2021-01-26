الحبتور يكسب الإمارات بـ «سباعية» في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

ضربت المفاجآت كأس ايفزا الفضية للبولو 2021 المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، بعدما نجح فريق الحبتور في الفوز على الإمارات بنتيجة 7 - 3.5، لينفرد بصدارة البطولة.

وكان فريق الإمارات قد فاز في مباراة الافتتاح على فريق بنجاش، وسيلعب أمام زيدان السبت المقبل، بينما فاز فريق الحبتور على فريق ايفزا مهرة في مباراته الأولى وسيواجه «الذئاب كافو» في ثالثة مبارياته.

جاء فوز الحبتور مقنعاً بالأداء والنتيجة رغم أن المباراة لم تبدأ في الكشف عن هويتها إلا في الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول دون أهداف للفريقين، وكان فاكوندو سولا قد افتتح مسلسل الأهداف، وأضاف محمد الحبتور هدف الفريق الثاني، وفي الشوط الثالث نجح الحبتور في إضافة هدفيه الثالث والرابع دون رد، وعاد الإمارات بأول أهدافه في الشوط الرابع.

وكان الشوط الخامس هو الأفضل فنياً، بعدما نجح الإمارات في تضييق الفارق إلى هدفين، إلا أن الحبتور استفاد من الضربات الجزائية، وسجل منها هدفين ليحسم القمة بالسبعة.