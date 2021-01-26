الوحدة يغلق ملف الانتقالات

أبوظبي (الاتحاد)

أغلق نادي الوحدة ملف الانتقالات بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي جيليرمي أوجستو لاعب الفيصلي السعودي، بسبب تمسك الأخير باللاعب، بحسب مصدر مطلع في النادي، حيث اكتفى النادي بصفقتي السوري عمر خريبين والبرازيلي جواو ماركوس، بينما تتجه النية نحو تجديد عقد المدافع فارس جمعة، بعد دخوله فترة الـ6 أشهر، بعد تجديد عقود قائد الفريق إسماعيل مطر، وعبد الله الكربي والحارس محمد الشامسي، فيما غادر الفريق البرازيلي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني بيدرو بافلوف، ويحيى الغساني الذي انتقل إلى شباب الأهلي.

من جهة أخرى، يترقب الوحدة قرعة دوري أبطال آسيا التي تجرى اليوم، والتي يستهلها بمواجهة الزوراء العراقي في الدور الإقصائي 7 أبريل المقبل على استاد آل نهيان، ويتأهل الفائز منهما إلى مرحلة المجموعات.