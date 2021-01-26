جرينوود يستعيد ذكريات روني في «الريدز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم الدولي الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد «ثاني» أصغر لاعب يسجل هدفاً بمرمى فريق ليفربول في مباريات الفريقين معاً على ملعب أولد ترافورد، بعد هدف التعادل 1/‏‏1 الذي سجله في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بتأهل الشياطين الحمر بعد فوزهم 3/‏‏2 على الريدز.

جرينوود سجل هدفه وعمره 19سنة و115 يوماً، بينما فعلها النجم الإنجليزي الأسطوري واين روني المدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي، وسجل هدفاً في مرمى ليفربول في أولد ترافورد، وعمره 19 سنة و83 يوماً، وكان ذلك في شهر يناير 2005.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن جرينوود أنهى بذلك أطول سلسلة من المباريات من دون تسجيل أهداف، بعد أول 11 مشاركة له مع الفريق. وقال الموقع، إنه إذا كان هدف جرينوود هو الأول له في مرمى ليفربول بأولد ترافورد، فإن ماركوس راشفورد واصل تأكيد «علو كعبه» على الريدز في ملعب الشياطين الحمر، إذ سجل 4 أهداف في مسيرته ضد ليفربول.