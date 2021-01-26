باب الترشح لانتخابات «الطاولة» يغلق اليوم

منير رحومة (دبي)

يغلق اليوم باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة الطاولة للدورة الأولمبية الجديدة، بعد توافد المترشحين على تقديم استمارات ترشحهم منذ 27 يناير الجاري. وستجتمع لجنة تنظيم الانتخابات لفحص الاستمارات والتدقيق في شروط الترشح، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمترشحين 17 فبراير ومن بعده فتح باب الطعون. وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين 28 فبراير، علماً بأن موعد إقامة الجمعية العمومية الانتخابية حدد في 3 مارس المقبل، وبعد الانتخابات يفتح باب الطعون 4 مارس، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات 14 مارس.