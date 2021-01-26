40 فريقاً في قرعة دوري أبطال آسيا

معتز الشامي (دبي) - تشهد قرعة دوري أبطال آسيا التي تقام غداً في ماليزيا عن بُعد، تعديلات وإضافات جديدة على نسخة البطولة التي تنطلق منتصف أبريل المقبل، حيث ينتظر وضع أبطال الدوري، على رأس 4 مجموعات في كل من الإمارات، السعودية، قطر وإيران، فيما ستضم المجموعة الخامسة ممثلي الأردن، الهند، طاجيكستان، والعراق، وينتظر أن يأتي نادي الشارقة على رأس المجموعة الرابعة.

وستكون النسخة المقبلة من البطولة هي الأكبر في التاريخ، بمشاركة 40 فريقاً، يتم تقسيمهم على 5 مجموعات للغرب ومثلهما للشرق، على أن يتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الخمس، بالإضافة لأفضل 3 أندية صاحبة الترتيب الثاني، من بين المجموعات الخمس، ليتم تشكيل فرق دور الـ16 بواقع 8 فرق تتأهل عن الغرب ومثلهما للشرق.

وتنطلق البطولة 14 و15 أبريل المقبل بنظام البطولة المجمعة، على غرار النسخة الأخيرة سبتمبر الماضي، فيما أفادت مصادر بالاتحاد القاري، بأن فتح الباب أمام الدول الراغبة في استضافة المجموعات سيكون مطلع فبراير المقبل، وسيتم السماح للدول التي تستوفي شروط الاستضافة باختيار عدد المجموعات المقرر استضافتها، سواء المجموعات الخمس بالكامل، أو الاكتفاء بمجموعة أو مجموعتين أو أكثر.

ومن جهة أخرى تقام قرعة الدور التمهيدي، يوم 7 أبريل المقبل، على أن يتم إجراؤه من مباراة واحدة، ويمثل دورينا في الدور التمهيدي، كل من العين والوحدة، حيث سيواجه العين فريق فولاد خوزستان الإيراني، بينما يستضيف نادي الوحدة فريق الزوراء العراقي.

وينطلق دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة، يوم 14 أبريل المقبل، للمجموعة الأولى وحتى الثالثة، وتقام المجموعتان الرابعة والخامسة يوم 15 أبريل، وتنتهي مباريات الدور الأول 30 أبريل، فيما تم تحديد يومي 13 و14 سبتمبر لدور الـ16 من مباراة واحدة وربع النهائي يومي 27 و28 سبتمبر من مباراة واحدة أيضاً، وسيكون نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، للمباريات الأولى 19 و20 أكتوبر، والعودة 26 و27 أكتوبر، ومباراة النهائي ذهاب يوم 21 نوفمبر، وإياب يوم 27 نوفمبر.