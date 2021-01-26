ليوناردو.. صفقة «البرتقالي» السادسة

رضا سليم (دبي)

تعاقد نادي عجمان مع البرازيلي ليوناردو سبادايسو لاعب شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على أن يتم قيده في فئة المقيمين، ويأتي التعاقد مع اللاعب الذي ظهر في تدريبات «البرتقالي» أمس، لينضم إلى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهي الصفقة السادسة بعد انضمام البرازيلي جارديل والمالي مايجا وإبراهيم خميس وحمد الحمادي والبرازيلي لويز، ولا زالت المفاوضات جارية لضم لاعبين آخرين في الوسط والدفاع.

ويحدد الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي موقف ليوناردو من المشاركة أمام الظفرة في الجولة الـ14 لدوري الخليج العربي بعد غدٍ الجمعة وفقاً لجاهزية اللاعب.