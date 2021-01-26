منصور بن محمد: الكوادر الوطنية رهان الدولة في تطوير الرياضة

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن تطوير الرياضة في الدولة وترجمة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي إلى نتائج ملموسة يأتي من خلال تطوير الكوادر الوطنية العاملين فيها، كما أكد سموه على مواصلة الجهود بوتيرة أكبر لتطوير القطاع الرياضي من خلال دعم وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021 الذي عقد اليوم في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: على بو جسيم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وتم فيه استعراض الخطوات التنفيذية لقرار سمو رئيس المجلس بخصوص تعيين وتطوير المشرفين والإداريين بأندية دبي ومتابعة أعمالهم، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شرطة دبي ومركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، ويشارك فيه المشرفون والإداريون الإماراتيون في جميع أندية دبي والذين بلغ عددهم 140 شخصاً، حيث تمت عملية تقييمهم ووضع خطة التطوير التي تتضمن العديد من الجوانب التنظيمية والمهارات في التعامل مع الأفراد وخطط العمل.

وأكد سمو رئيس المجلس على أن رهان الدولة على الكوادر الوطنية المؤهلة والاستثمار الأمثل لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة ساهم في نجاح الدولة في تنظيم بطولات وفعاليات رياضية كبرى خلال الفترات السابقة، واستمرار هذا النجاح الذي نال إعجاب العالم خلال هذه الفترة الدقيقة التي تتضمن تحديات كبيرة على مستوى سلامة المشاركين وجودة التنظيم ولمختلف الرياضات، حيث أقيمت بطولات كبرى في الدولة.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على موازنة القطاع الرياضي لعام 2021، وكذلك الاطلاع على تقارير اللجان والمبادرات التي سيتم تنظيمها، ومن بينها النسخة الأحدث من برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي التي تم تصميمها لتأهيل اللاعبين على المستوى الثقافي وتشجيعهم على اتخاذ كرة القدم كمهنة احترافية، وكذلك تعريف اللاعبين الأجانب بثقافة الدولة وتاريخها وارثها الحضاري وتعليمهم اللغة العربية أيضاً، إلى جانب إشراك اللاعبين في الأنشطة المجتمعية وأداء دورهم الفاعل كأشخاص مؤثرين في المجتمع، ودعم جهود المؤسسات العامة والمؤسسات غير الربحية ذات النفع العام، إلى جانب العديد من المواضع التي تساهم في بنائهم على المستوى الشخصي والثقافي وتوضح لهم كيفية تخطيط مستقبلهم أثناء وبعد مرحلة اللعب.

كما تم استعراض المرحلة الثانية من برنامج تدريب اللاعبين في المراحل السنية بأندية دبي والذين يمثلون مستقبل الرياضة والجيل القادم من الأبطال.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للمجلس خلال العام 2020 والذي تضمن البرامج والمبادرات والفعاليات التي نظمها المجلس على مستوى تطوير الرياضية في دبي، وكذلك تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، حيث كان مسك ختام فعاليات العام 2020 بتنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة «دبي جلوب سوكر»، وأشاد مجلس الإدارة بالصدى العالمي الكبير الذي حققه المؤتمر والحفل والذي وصل عدد متابعيه ومتابعي النجوم المشاركين فيه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 3.5 مليار متابع.

وتم أيضاً الاطلاع على الاستعدادات لتنظيم مرحلة دبي ضمن النسخة الثالثة من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية فبراير المقبل.

واعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قائمة الفعاليات للفترة المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وتتضمن فعاليات تنافسية ومجتمعية محلية ودولية.



