«الهايلة» تهدي «الرئاسة» ناموس الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ في ميدان المرموم، مشوارها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة تحديات سن الحول والزمول، التي أقيمت على مدار ثلاثة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وكانت جائزة المركز الأول في الأشواط الستة الرئيسية سيارات.

وتمكنت «الهايلة» لهجن الرئاسة من الظفر بالناموس في الشوط الرئيسي للحول المحليات بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 12:16:3 دقيقة، وفي الشوط الثاني للحول المهجنات استطاعت «الشاهينية» التحدي بعد أن قطعت رحلة السباق في زمن وقدره 12:21:2 دقيقة بقيادة المضمر غياث الهلالي، فيما احتاج زمول هجن الرئاسة «مزعل» لتوقيت قدره 12:25:1 دقيقة ليصل إلى خط النهاية ويهدي مضمره محمد زيتون المهيري صدارة الزمول المحليات.

وقاد المضمر غياث الهلالي «شاهين» لهجن العاصفة لصدارة الزمول المهجنات في رابع الأشواط، بعد أن سجل توقيتاً بلغ 12:41:0 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية أقيمت 14 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وجاء الدخول قوياً من جانب شعار هجن العاصفة عبر المضمر غياث الهلالي، لتفوز «الشاهينية» بالشوط الأول للحول المحليات في توقيت وقدره 12:24:7 دقيقة.

أما الشوط الثاني للحول المهجنات، فقد كان من نصيب «نوايا» بالشعار الأحمر لهجن الرئاسة تحت قيادة محمد زيتون المهيري، وسجلت توقيتاً بلغ 12:24:3 دقيقة، وظهرت هجن الرئاسة في الشوط الثالث للزمول المحليات وقدم فيه المضمر سلطان محمد الوهيبي «شاهين» بتوقيت 12:44:5 دقيقة، وتدخل «شاهين» آخر تحت قيادة سلطان محمد الوهيبي ليهدي هجن الرئاسة ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 12:43:4دقيقة.

ويصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، في نسخته الثالثة لمحطة الختام غداً بإقامة تحديات رموز الكبار لهجن أبناء القبائل، وسيكون الموعد مع الرمزين الأهم في المهرجان، وهما سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الأول والرابع، ويحصل الفائز بالسيف على جائزة تبلغ ثلاثة ملايين درهم، بينما ينال صاحب المركز الثاني 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لصاحب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، ومائتا ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

وبالمقابل سيكون التنافس على خنجري الزمول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الثاني والثالث، ويحصل الفائز بالخنجر على جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، ومائة وخمسون ألف درهم لصاحب المركز الخامس.



