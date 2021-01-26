«سمعة».. عقدان من المتعة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بتمديد عقده مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل، يتجه إسماعيل مطر قائد «العنابي» وأسطورة الملاعب المتجددة في كل موسم إلى إكمال عقده الثاني بقميص ناديه، في تجربة تحمل الكثير من قيم الوفاء بين الطرفين منذ أول مباراة له موسم 2001 -2002، حيث ظل «سمعة» أيقونة في دوري الخليج العربي لا يعرف سوى الإبداع في الملاعب، إذ جاء هدفه الأسطوري الأخير في مرمى شباب الأهلي وهو في سن الـ37 عاماً، ليحمل تأكيداً على أنه لاعب من طراز كبار النجوم في عالم كرة القدم.

وسجل «سمعة» 90 هدفاً طوال مسيرته بالدوري، بدأت في مرمى خور فكان «الخليج سابقاً»، حيث جاءت بصمته الأولى في الدقيقة 87 من المباراة التي أقيمت يوم 18 نوفمبر 2001، وانتهت حتى الآن بهدفه الأخير بنفس الفريق في الرابع من الشهر نفسه، العام الماضي، بالجولة الرابعة من النسخة الحالية للمسابقة.

إسماعيل مطر أكد في آخر حوار له مع «الاتحاد»، أنه لن يترك نثر إبداعه في الملاعب، إلا عندما يشعر بأنه فقد الرغبة في لعب الكرة، وقال: الاعتزال عبارة عن رغبة في عدم اللعب، وعندما تشعر أنك أعطيت كل ما عندك ولا تحب ما تفعله في التدريبات أو التواجد في معسكر الإعداد وهو المرحلة الأصعب في الموسم، وعندما تصل إلى هذه القناعة وتشعر أنك تشبعت، يكون هذا الوقت الأفضل للاعتزال، أما عندما يكون لديك الإحساس بقدرتك على العطاء، والأهم من ذلك أن تكون في تحدٍ مع نفسك وليس الآخرين، بالوصول إلى أهداف محددة، فلماذا لا تواصل مسيرتك، وأنا ما زلت قادراً وعندما أشعر بأنني عبء على الفريق حينها سأتخذ القرار، ولا أستطيع أن أقول إن هذا موسمي الأخير، قد أستمر 3 مواسم أخرى، وقد لا يحدث ذلك.

ويواصل «سمعة» كسب تحديه الخاص بالمستويات العالية التي يقدمها هذا الموسم، وتأثيره الكبير في منظومة «أصحاب السعادة» داخل الملعب وخارجه، وهو من بين أفضل نجوم دورينا في النصف الأول من الدوري، الذي أحرز فيه 3 أهداف وصنع مثلها، وخطف الأضواء في العديد من المباريات التي خاضها، وحصد جائزة أفضل لاعب بشهر أكتوبر الماضي.

«سمعة» بالدوري في عهد الاحتراف

مبارياته: 233

أهدافه: 42

الموسم الحالي

مبارياته:11

دقائق اللعب: 893

أهدافه: 3

صنع: 3

لمس الكرة: 622

تمريراته المؤثرة: 28

تسديدات على المرمى: 10



