22 صفقة ترفع إثارة «ميركاتو الشتاء»

ارتفعت الأجواء بسوق الانتقالات الشتوية في الأيام الأخيرة، وزادت تحركات الأندية للبحث عن صفقات جديدة تعزز الصفوف، قبل غلق باب «الميركاتو»، والذي لم يعد يفصلنا عن نهايته سوى 5 أيام فقط، حيث ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة مزيداً من التحركات لحسم بعض الصفقات التي تسد بها الأندية النقص في صفوفها، حرصاً على دخول الدور الثاني لدوري الخليج مكتملة القوة.

وسجل سوق الانتقالات الشتوية حتى الآن 22 صفقة رسمية، شملت 8 لاعبين أجانب، و4 لاعبين مقيمين، بالإضافة إلى 10 لاعبين مواطنين، وشارك في إبرام الصفقات 11 نادياً، بينما غابت 3 أندية عن إبرام أية صفقات رسمية حتى الآن وهي الشارقة وبني ياس واتحاد كلباء. ولفت عجمان وخورفكان الأنظار في سوق الانتقالات الشتوية، بعدد الصفقات، حيث تعاقد «البرتقالي» مع 3 لاعبين أجانب هم: البرازيليان جادريل ولويس أنطونيو والمالي مايجا، واللاعبان المواطنين إبراهيم خميس وحمد الحمادي، فيما ضم «النسور» البرازيلي باولينو «محترف» ومواطنه اندري سانتوس «مقيم»، بالإضافة إلى عبدالله الرفاعي «مقيم» واللاعبين المواطنين طارق الخديم وإسماعيل الحمادي.

الوحدة ظهر على الساحة بتعاقده مع السوري عمر خريبين والبرازيلي جواو ماركوس كلاعب مقيم، وتعاقد النصر مع الأوزبكي ماشاريبوف والحارس عادل أبوبكر على سبيل الإعارة، وبدوره تعاقد الظفرة مع الإسباني بيدرو كوندي على سبيل الإعارة وضم محمد يوسف غلام، وتعاقد العين مع الياباني شويا ناكاجيما، وضم الوصل البرازيلي هنريكي كلاعب مقيم، وتعاقد شباب الأهلي مع يحيى الغساني والفجيرة مع أحمد موسى، والجزيرة مع محمد جمال وحتا مع أحمد مال الله. ويتوقع أن يشهد دورينا المزيد من الوجوه الجديدة، خاصة أن الظهور الأول للصفقات التي تمت خلال الأيام الأولى من الانتقالات الشتوية، كان لافتاً، وقدم الإضافة للفرق المعنية، مما يبشر بإثارة كبيرة وتشويق إضافي خلال الساعات المتبقية من غلق «ميركاتو الشتاء».

الصفقات

العين: شويا ناكاجيما

الوحدة: عمر خريبين وجواو ماركوس

النصر: ماشاريبوف وعادل أبوبكر

عجمان: جادريل ولويس أنطونيو ومايجا وإبراهيم خميس وحمد الحمادي

شباب الأهلي: يحيى الغساني

خورفكان: عبدالله الرفاعي وطارق الخديم وإسماعيل الحمادي وباولينو واندري سانتوس

الفجيرة: أحمد موسى

الجزيرة: محمد جمال

الوصل: هنريكي

حتا: أحمد مال الله

الظفرة: بيدرو كوندي ومحمد يوسف غلام



