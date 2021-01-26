المواهب الشابة تشارك في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف

دبي (الاتحاد)

أكمل المنظمون جاهزيتهم قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي ستتواصل حتى يوم السبت المقبل، في نادي الإمارات للجولف، وهي البطولة الأعرق في المنطقة ضمن الجولة الأوروبية وتحتفل بالنسخة الـ 32 هذا العام، بالتزامن مع نجاح الإمارات في كسب تحدي جائحة فيروس كورونا أقوى من أي وقت مضى بإقامة مثل هذه البطولات العالمية الكبرى.

ومع توافد نخبة من أفضل لاعبي الجولف في العالم للمشاركة في البطولة، وتحديداً باقة من اللاعبين الذين تنافسوا خلال الأيام الماضية في أبوظبي، فإن البطولة وجهت الدعوة أيضاً إلى بعض من اللاعبين المحترفين والهواة الشباب الواعدين من جميع أنحاء العالم لنيل فرصة التنافس ضد مجموعة مليء بالنجوم الكبار.

وسينضم إلى البطولة النجم الياباني الناشئ تاكومي كانايا وكلاً من الجنوب إفريقيين الموهوبين جاريك هيجو وجايدن شابر والاسكتلندي كونور سيمي، والمغربي كريم الحلي والواعدين الأردني شيرجو الكردي والإسباني إدوارد روسو، وكلهم يأملون في ترك بصمتهم في بطولة «الشرق الأوسط الكبرى» المرموقة.

وتتجه الأنظار إلى الثنائي العربي، الأردني شيرجو الكردي الذي أصبح في فبراير الماضي، أول لاعب من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، يفوز بنقاط التصنيف العالمي للجولف، مع حصوله على المركز الثاني في بطولة «الرحلة إلى الأردن» في «مينا تور» في العقبة بعمر 16 سنة فقط.

كما يظهر المغربي الحلي لأول مرة في هذا الحدث، وهو ظهوره الثاني عموماً فقط في الجولة الأوروبية، بعد المشاركة في بطولة كأس الحسن الثاني 2018.



