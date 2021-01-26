هداف كأس الخليج العربي «اللقب المنسي»

معتصم عبدالله (دبي)

لا تجد المنافسة على لقب هداف كأس الخليج العربي حظها من الاهتمام الكافي، للدرجة التي كاد أن يتحول فيها الهداف إلى «لقب منسي» خلافاً لألقاب البطولة، التي تحظى بالاهتمام على صعيد الأندية في المواسم الـ12 الماضية، وصولاً إلى النسخة الحالية التي اختتمت فيها مباريات الدور ربع النهائي، بانتظار المواجهات الحاسمة في «المربع الذهبي».

وسيطر «الأجانب» على قائمة هدافي المسابقة منذ انطلاقتها موسم 2008-2009، والتي توج بها الثلاثي دياز «العين» بيانو وسوبيس «الجزيرة» برصيد 6 أهداف، وحتى النسخة الماضية 2019- 2020، والتي توج بها الثنائي فابيو ليما «الوصل» وبيدرو كوندي «بني ياس» بـ 7 أهداف.

وبدا من اللافت شراكة أكثر من لاعب في صدارة هدافي كأس الخليج العربي، وهو ما تكرر مواسم 2008-2009، وتقاسم الجائزة في الموسم التالي الثلاثي ميشيل لورنت، أبوبكر كامارا «دبي»، إسماعيل بانجورا «النصر» برصيد 7 أهداف، فيما تقاسم الثنائي فونكي سي «عجمان» وريكاردو أوليفيرا اللقب في موسم 2012- 2013 برصيد 11 هدفاً، قبل أن يتكرر المشهد في الموسم الماضي، بعدما جمعت صدارة الهدافين الثنائي ليما وبيدرو كوندي.

تيجالي

واحتفظ الثنائي جرافيتي مهاجم الأهلي السابق، وتيجالي مهاجم الوحدة المنتقل للنصر، بالرقم القياسي لهدف كأس الخليج العربي برصيد 13 هدفاً، وحقق جرافيتي الرقم القياسي موسم 2011- 2012 بنيله اللقب بـ13 هدفاً، قبل أن يكرر تيجالي ذات المشهد موسم 2017- 2018 بتصدره الترتيب برصيد 13 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه البرازيلي كايو مهاجم الوصل المنتقل لاحقاً للعين.

وتبدو الفرصة متاحة في الموسم الحالي لأكثر من لاعب لحسم لقب الهداف، في ظل تبقي 5 مباريات في الدورين نصف النهائي والنهائي، ويتصدر التوجولي بينل ملابا مهاجم اتحاد كلباء قائمة الهدافين «مؤقتاً» برصيد 3 أهداف فقط.