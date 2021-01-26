ترشيح الحوسني لـ «مونديال الصالات 2021»

دبي (الاتحاد)

اختار الفيفا الحكم الدولي الإماراتي فهد بدر الحوسني ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات المقررة في ليتوانيا 2021، حيث يُشارك الحوسني في ورش العمل التي ينظمها «الفيفا» عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة كافة الحكام المرشحين البالغ عددهم 76 حكماً، والتي تعقد بداية شهر فبراير المقبل ولمدة 6 أشهر، إذ يسعى الاتحاد الدولي لتجهيز الحكام المرشحين بأفضل الطرق والإمكانيات التي تسهم في نجاح إدارة مباريات المونديال، على أن يتم اختيار 38 حكماً ضمن القائمة النهائية للبطولة في أغسطس القادم.

ويأتي ترشيح الحوسني بعد تميزه في إدارة للمباريات المحلية والقارية، والتي كان آخرها مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2020 عن منطقة شرق آسيا، التي استضافتها فيتنام في أكتوبر 2019.