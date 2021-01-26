مليون متابع على حساب «الليجا» العربي في تويتر

مدريد (الاتحاد)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «اللجا»، أن حسابها الرسمي الناطق باللغة العربية في «تويتر» وصل إلى مليون متابع، في رقم بارز يؤكد حجم المتابعة والشعبية التي تحظى بها المسابقة الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والناطقين باللغة العربية عموماً، ويعكس جهود الرابطة في التواصل مع الجماهير من كافة اللغات بجميع وأحدث الطرق الممكنة التي تسهل عليهم الاطلاع على كافة التفاصيل بشكل مباشر ودقيق والتعرف على الأندية واللاعبين والمدربين والملاعب وغيرهم عن كثب.

أطلقت «لاليجا» حسابها الرسمي باللغة العربية «@LaLigaArab» في تويتر في شهر فبراير 2017، وهو يعتبر أول حساب رسمي بالعربية بين جميع الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

احتفل الحساب بالوصول إلى مليون متابع، من خلال وضع تصميم يحمل كلمة «شكراً» باللغة العربية.

ويتميز الحساب منذ انطلاقه بتوفير محتوى خاص بكل تفاصيل الدوري الإسباني وأنديته ونجومه، وذلك تقديراً للمتابع العربي صاحب الحماس والاهتمام بهذه المسابقة، والذي يتفاعل بشكل كبير مع المحتوى الذي يتم نشره.

وكانت رابطة الدوري الإسباني نجحت بالوصول إلى 100 مليون متابع في جميع منصاتها الاجتماعية خلال العام الماضي، عبر 12 شبكة اجتماعية تستخدم فيها 15 لغة مختلفة.



