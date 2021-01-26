الناموس لـ «داحس» في مهرجان زايد للشراع

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «داحس» لعبدالرحمن عبدالله محمد المرزوقي بلقب سباق مهرجان زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش أبوظبي الاثنين، أقيم السباق لمسافة سبعة أميال بحرية 40، وتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد الترتيب حل «مفارج» لمبارك محمد محمد مرزوق العامري ثانياً، فيما جاء «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي ثالثاً، أما المركز الرابع فكان من نصيب «حشيم» لأحمد يوسف سالم الحمادي، وخامساً جاء «السرب» للحر راشد خادم راشد المهيري، فيما حل سادساً «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبدالرحمن، وكان المركز السابع من نصيب «زلزال» لعيسى سلطان المرزوقي، وثامناً جاء «الطيار» لسعيد محمد سعيد البهلولي، فيما حل تاسعاً «نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي، أما المركز العاشر فكان من نصيب «سلطان الخير» لناصر سلطان إبراهيم المرزوقي.

توج الفائزين بالمراكز الأولى سعيد خليفة المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى.

من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر لمهرجان زايد على التعاون المثمر، مؤكداً أن مشاركة النادي في هذا الحدث الكبير تأتي لاستكمال مسيرة سنوات طويلة من التواجد، وكذلك في إطار القيام بدور النادي تجاه الأحداث الوطنية وتجاه المجتمع بشكل عام.

ووجه التهنئة للمشاركين والفائزين بالسباق، مؤكداً أن مشاركة الشباب بكثافة في فئة 22 قدماً يعد خير دليل على عشق التراث الوطني الأصيل.