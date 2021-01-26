أسرع عدائي العالم في نصف ماراثون رأس الخيمة 2021

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد نخبة عدائي العالم مشاركتهم في نصف ماراثون رأس الخيمة 2021 الذي يقام في جزيرة المرجان 19 فبراير المقبل، من ضمنهم أسرع 60 متسابقاً في العالم، ويتوقع أن يكون نصف ماراثون رأس الخيمة 2021 أقوى سباق نصف ماراثون في العالم.

ويتصدر قائمة المشاركين الكيني جيفري كامورور (58.01)، حامل الرقم القياسي العالمي السابق، لسباقات نصف الماراثون، بعد ابتعاده عن الحلبات لمدة سنة كاملة بسبب الإصابة.

كما تأكدت مشاركة الإثيوبي شورا كيتاتا الذي سجل أفضل زمن شخصي له بواقع 59.47 دقيقة، ويحمل لقب ماراثون لندن 2020. وينضم إلى نخبة العدائين المشاركين في سباق فبراير إثيوبي آخر هو جمال ييمر، والذي سجل زمن 58.33 دقيقة كأفضل زمن شخصي له، ويشارك أيضاً العداء كيني المولد روبن كيبروب كيبيجو، بعد أن حقق مؤخراً أفضل زمن شخصي له بواقع 2.04.12 في ماراثون فالنسيا 2020، كما فاز بماراثون أدنوك أبوظبي عام 2019 متفوقاً على العديد من المنافسين الأقوياء.

وفي فئة السيدات تشارك العدّاءة الكينية هيلين أوبيري، حاملة لقب بطولة العالم للسباقات الخارجية مسافة 5000 متر لعام 2019، للمرة الأولى في سباقات نصف الماراثون، وتحمل أوبيري الميدالية الأولمبية الفضية لسباق 5000 متر في أولمبياد 2016، وهي حاملة اللقب السابق للبطولات العالمية الداخلية والخارجية لسباقي 3000 متر و5000 متر.

وتشارك أيضاً عدّاءة المسافات الطويلة، الألمانية ميلات كيجيتا، حاملة الرقم القياسي الأوروبي بزمن مذهل قدره 1.05.18 في بطولة العالم لنصف الماراثون 2020 التي أقيمت في جدينيا، وتتضمن تشكيلة المحترفات كذلك جيردا ستين من جنوب أفريقيا، التي أحرزت بطولة تو أوشنز ألترا ماراثون لعامي 2018 و2019 ولقب بطولة كومريدز 2019، كما حصلت على المركز السابع في ماراثون لندن 2020. وخلال نصف ماراثون رأس الخيمة 2020، تمكنت من تسجيل أفضل زمن شخصي لها لسباقات نصف الماراثون، وهو 1.10.55.

ولضمان سلامة العدائين المشاركين والجهة المنظمة وإدارة السباق، وضع نصف ماراثون رأس الخيمة عدداً من الإجراءات والترتيبات التي تضمن السلامة. سيتعين على كافة الرياضيين المشاركين إجراء فحص PCR عند مغادرة مطارات بلادهم وفقاً لمتطلبات الرحلة الجوية في تلك الدول. وعند الوصول، يخضع المشاركون كذلك لفحص PCR آخر، ويطلب منهم البقاء قيد الحجر إلى حين معرفة النتيجة.

ويتضمن نصف ماراثون رأس الخيمة 2021 كذلك عقد مؤتمرين صحفيين افتراضيين، أحدهما 17 فبراير للتعريف بالنجوم المشاركين، والآخر في 19 فبراير للإعلان عن الفائزين.

وفيما تبقت بضعة أيام فقط قبل إغلاق باب التسجيل في «أروع سباق نصف ماراثون في العالم» تتوفر أقل من 500 فرصة للمشاركين في الحدث.