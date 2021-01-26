«الطيارة اللاسلكية» تدشن «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث برنامج منافسات النسخة التاسعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي تُعد ثاني أضخم بطولة للصيد بالصقور التي ينظمها المركز، وستقام منافساتها اعتباراً من السبت المقبل إلى 16 فبراير المقبل في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية من نخبة الصقارين وأقوى الصقور.

وبحسب برنامج البطولة، ستقام السبت أشواط «العامة» ضمن منافسات «الطيارة اللاسلكية»، فيما تقام الأحد أشواط «الشيوخ» في منافسات «الطيارة اللاسلكية».

ويشهد برنامج البطولة تغييراً بارزاً عبر اعتماد نوع الطيور لإقامة الأشواط بشكل مجمع، حيث تقام بالفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، أشواط «الشيوخ والعامة والملاك» لطيور «جير شاهين، جير تبع، بيور جير، وقرموشة» (فرخ وجرناس)، على أن تقام بالفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل أشواط العامة المفتوحة، لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة» (فرخ وجرناس)، وتقام يومي 11 و12 فبراير، أشواط «المحلي» والعامة مفتوح بفئتي الحر والشاهين (فرخ وجرناس)، ثم تقام منافسات الناشئين 13 فبراير في فئات التبع والتبع جير (فرخ وجرناس).

وتتجه الأنظار 14 فبراير إلى الموعد المرتقب مع أشواط «النخبة»، التي تشارك فيها الصقور التي حققت أفضل المراكز في الأشواط السابقة، وتتنافس في جوائز مالية ضخمة، فيما سيكون الختام يومي 15 و16 فبراير، مع إقامة منافسات الخليجيين، التي قررت اللجنة المنظمة تأجيلها خلال بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» منتصف الشهر الجاري، من أجل إتاحة المجال أمام أكبر عدد من الأشقاء للمشاركة في ظل الإقبال الكبير، وتضم أشواط الخليجيين للفرخ والجرناس فئات: بيور جير، قرموشة، حر، تبع جير، وشاهين جير. وتستضيف بطولة فخر الأجيال دوري الإمارات للصيد بالصقور في جولتين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 9 و10 فبراير المقبل.