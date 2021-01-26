«أجانب اليد» تحت مقصلة التغيير

رضا سليم (دبي)

أجرت أندية اليد من بداية الموسم 6 تبديلات على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين، وهي نسبة كبيرة، على عكس المواسم الماضية التي كانت الأندية لا تسعى لتغيير الأجنبي إلا في حالة الضرورة، وبالتحديد الإصابة أو الغياب مع منتخب بلاده لفترة طويلة، إلا أن الموسم الحالي شهد إقدام الأندية على التغيير، بحثاً عن نتائج أفضل في كل المسابقات.

ورغم تراجع نسبة اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى منتخبات بلادهم في مونديال اليد، أمثال المصري علي زين والبحريني علي ميرزا، وكلاهما يلعب لفريق الشارقة الذي أقدمت إدارته على خروج علي زين من قائمة الفريق واستبداله بالمحترف البحريني حسين البابور لاعب النجمة وهو تغيير مؤقت، حيث أنهى البابور مهمته مع الملك الشرقاوي بعد الفوز بكأس الإمارات وعاد للبحرين، وتنتظر إدارة النادي عودة علي زين من المونديال لقيده مرة أخرى.

كما خرج المصري عمر حجاج من قائمة مليحة، ودخل بدلاً عنه البحريني جاسم عباس، فيما استغنى شباب الأهلي عن التونسي محمد بن الهاشمي، والتعاقد مع مواطنه وائل المزوغي، وخروج المصري إبراهيم حسن من قائمة فريق دبا الحصن، ودخل بدلا عنه السنغالي الهادي جوبي، وخرج المصري محمد عبدالرحمن من فئة المقيم بنادي النصر، وحل بدلاً عنه التونسي أيمن بن فرج، كما خرج الجزائري طارق جوادي من قائمة العين، وحل بدلاً عنه التونسي وائل الطرابلسي.

وتضم قائمة الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات 26 لاعباً من أصل 32 تم تسجيلهم هذا الموسم، وأبرز الجاليات المصرية 8 لاعبين، وتونس 7 لاعبين، والبحرين 3 والجابون اثنان، والجزائر اثنان، ولاعب واحد لكل من كرواتيا والسنغال والبوسنة والهرسك.

ويوجد 5 أندية لم تلجأ للتغيير من بداية الموسم، يتقدمهم الجزيرة مع الكراوتي إيفان دومنيك، ومع الظفرة يوجد المصري طارق عمرو، والتونسي نجم الدين الطرهوني مع الوصل، والتونسي مجدي هلالي مع بني ياس، والجابوني يفيس فيري مع الوحدة.

قائمة الأجانب والمقيمين

مصر 8

تونس 7

البحرين 3

الجزائر 2

الجابون 2

كرواتيا 1

البوسنة 1

السنغال 1

كرواتيا 1