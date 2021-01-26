منتخبنا يشارك في «آسيوية الرماية أونلاين»

دبي (الاتحاد)

ينظم الاتحاد الآسيوي للرماية البطولة الآسيوية الأولى للرماية «أونلاين» عبر برنامج «زووم» يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتنطلق المنافسات بمسابقات الخرطوش والمسدس والبندقية، ويسبق التدريب الرسمي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الميادين.

ويضم منتخبنا 15 رامياً ورامية، بواقع ثلاثة رماة في كل مسابقة، طبقاً لتعليمات اللجنة المنظمة للاتحاد بالآسيوي، وستقام مسابقات التراب في نادي ند الشبا للرماية بدبي، فيما تقام مسابقات البندقية والمسدس 10 أمتار بنادي الذيد، وقام الاتحاد بالتعميم على الأندية المشاركة والمستضيفة للمسابقات، بضرورة قيام كافة المشاركين من رماة وإداريين وحاكم في البطـولة، بتقديم فحص كورونا لا يتجاوز 48 ساعة.

وتضم قائمة منتخبنا الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ويحيى سهيل المهيري وسيف مانع الشامسي في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وفي المسدس 10 أمتار رجال يشار أمين مثنى طاهر، وأحمد عبد الله إبراهيم، وعثمان على عبد الله، ويضم منتخب رماية البندقية 10 أمتار رجال إبراهيم خليل إبراهيم وسلطان صالح حسن وأحمد حسن الحفيتي، وعلى صعيد السيدات يضم منتخب رماية المسدس 10 أمتار غاية شهيل عبد الله وميرة عمر جودت البرغوثي وشمسة حسين الظاهري.

وأعرب عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي أمين عام اتحاد الرماية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، عن سعادته بإقامة هذه البطولة التي تأتي في إطار استعداد رماتنا ورماة القارة الصفراء للمشاركة في كأس العالم للرماية بجمهورية مصر العربية، وتعد باكورة نشاط الاتحاد الدولي رسمياً هذا العام.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي قرر إفساح المجال لكافة الرماة للمشاركة في كأس العالم بمصر، على أن يمنح كل رام مشارك في البطولة النقاط المؤهلة للتنافس على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو، المزمع إقامته في أغسطس المقبل.



