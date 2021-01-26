أولمبياد «الجبل الأبيض»

عمرو عبيد (القاهرة)

كان يوم الخامس والعشرين من يناير عام 1924 شاهداً على حدث تاريخي، عندما استضافت بلدة شاموني الفرنسية أول دورة ألعاب أولمبية شتوية، وأقيمت البطولة الوليدة آنذاك بين 25 يناير حتى 5 فبراير قبل 97 عاماً، على سفح «الجبل الأبيض»، أو «مون بلان» حسب شهرته العالمية باللغة الفرنسية، وهو الأعلى ضمن سلسلة جبال الألب الأوروبية، بسبب كثرة الثلوج المتساقطة في تلك المنطقة، الواقعة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

قبل ذلك التاريخ، لم تعرف الأولمبياد الشتوية طريقاً للظهور، واكتفت بعض الدول بإقامة ما أطلق عليه، ألعاب الشمال، لكنها الفكرة كانت قابلة للتنفيذ بعد ذلك، لولا اندلاع الحرب العالمية الأولى، وعندما أقيمت دورة ألعاب 1920 الصيفية، الأولى بعد الحرب، تم إدخال التزلج وهوكي الجليد على هامشها، حتى تقرر بالفعل أن الدولة المستضيفة لنسخة 1924 الصيفية، ستحتضن أسبوعاً للرياضات الشتوية الدولية، وبالفعل وقع الاختيار على بلدة شاموني، لتشهد الحدث الأول خلال 11 يوماً.

وبين أنواع التزلج المختلفة والهوكي الجليدي، انطلقت البطولة التاريخية بمشاركة 258 رياضياً من 16 دولة، لم تكن بينها ألمانيا الممنوعة من ممارسة الأنشطة الرياضية الدولية في ذلك الوقت، وبجانب أميركا وكندا، شاركت 14 دولة أوروبية، أبرزها فرنسا المستضيفة والسويد وإيطاليا وبريطانيا العظمى، وكانت الأخيرة صاحبة أكبر عدد من الرياضيين المتنافسين في تلك النسخة، حيث بلغ الإجمالي 44 لاعباً، مقابل 43 للدولة المستضيفة.

الطريف أن النرويج وفنلندا، اللذين شاركا بعدد قليل من الرياضيين، حصدا الكم الأكبر من الميداليات، بإجمالي 17 ميدالية للنرويج، بينها 4 ذهبية و7 فضية و6 برونزية، بينما فاز لاعبو فنلندا بـ 11 ميدالية، بواقع 4 ذهبية ومثلها فضية و3 برونزية، وحلت فرنسا صاحبة الديار في المركز التاسع، قبل الأخير، بمجموع 3 ميداليات، جميعها برونزية، أما بريطانيا فحصدت 4 ميداليات، بينها ذهبية واحدة فقط.