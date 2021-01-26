كلباء يستضيف بطولة الإمارات المفتوحة للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو 12 فبراير المقبل، بطولة الإمارات المفتوحة للجودو للشباب، بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية، ويغلق باب التسجيل للمشاركة فيها قبل 5 أيام من انطلاقة البطولة التي تعتبر الاستحقاق الثالث للجودو هذا الموسم، الذي يتم التركيز فيه على الفئات السنية، ترجمةً لتوجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو.

ووضعت اللجنة المنظمة اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة، وتم تعميمها أمس الأول على الأندية، وتؤكد على مشاركة اللاعبين المسجلين في الأندية الأعضاء، وضرورة إبراز شهادة اللياقة الصحية وشهادة فحص الكورونا، والتأكد من سلبية النتيجة عند صعود الميزان يوم 11 فبراير، بمقر نادي اتحاد كلباء المستضيف.

وتحددت الفئات من أعمار تحت 18-19-20 سنة مواليد (2001، 2002، 2003)، وتشمل المنافسة أوزان تحت55، 60، 66، 73،81، 90، تحت 100، وفوق 100 كجم، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري ورصيد النقاط.

شدد محمد بن ثعلوب الدرعي، على ضرورة الالتزام بضوابط البروتوكول الصحي، والتباعد الاجتماعي خلال منافسات البطولة بما يضمن السلامة للجميع، وجدد رئيس الاتحاد شكره لكل الأندية على التزامها بالإجراءات الاحترازية خلال منافسات بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو للشباب التي اختتمت مؤخراً بصالة اتحاد كلباء نفسها، وقدمت عدداً من اللاعبين الصاعدين.