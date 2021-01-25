تفاؤل بمواصلة «الأداء المرتفع» للتحكيم

معتز الشامي (دبي)

حالة من التفاؤل سيطرت على أجواء التحضير والإعداد الخاص، بتجهيز «أصحاب الصافرة» لانطلاقة الدور الثاني للدوري، بداية من «الجولة 14» يومي 29 و30 يناير الجاري، حيث تنخرط جميع الأطقم في التدريبات البدنية والفنية، تحت إشراف لجنة وإدارة الحكام.

واستغلت اللجنة برئاسة علي حمد عضو مجلس الإدارة، فترة توقف الدوري، وأقامت ورشة عمل لتقنية الفيديو، بمشاركة جميع الأطقم، وعددهم 66 حكماً وحكماً مساعداً من الفريق الأول، من ضمنهم 4 حكمات، بحضور السويسري مانويل لافارو المحاضر بالاتحاد الدولي، مدير إدارة الحكام بالاتحاد السعودي، والأوزبكي فرهاد عبدالله المحاضر بالاتحادين الآسيوي والدولي.

وطالبت لجنة الحكام من الأطقم بضرورة التركيز مع انطلاقة الدور الثاني، والاستمرار في تقديم الأداء المتميز، حيث شهدت الجولات الماضية تفوق العديد من الأطقم، وضرورة تلافي أي أخطاء تحكيمية تم رصدها وتصحيحها، خلال الاجتماعات الفنية الجماعية والفردية بجميع الأطقم.

وتسيطر حالة من ارتفاع المعنويات على جميع الحكام، بحسب ما أكده علي حمد، الذي كشف استعداد الأطقم لانطلاق الدور الثاني بشكل قوي ومتميز، خاصة أن الجولات المقبلة تشهد تنافساً قوياً بين جميع الأندية، مشيراً إلى أن «القضاة» عليهم النجاح وتحقيق أهداف اللجنة، بأن يكونوا العنصر الأهم والأنجح في المسابقة، كما تسعى الأندية لذلك أيضاً.

وشدد علي حمد على أن اللجنة تقوم بجهود كبيرة لاستمرار تطوير جميع الأطقم، سواء الفني والتقني أو البدني، بجانب وجود مجموعة من البرامج والدورات الداخلية المستمرة بالفعل، وسلسلة من المحاضرات النظرية والعملية، بإشراف المدير الفني وإدارة الحكام.

وعن النجاح الجماعي لجميع أطقم التحكيم في اختبارات كوبر، والتي تدير دوري المحترفين، قال: هذا مؤشر جيد ويعكس التزام جميع الحكام بالتدريبات اللياقية والبدنية، بالتزامن مع الاهتمام بتطوير الجوانب الفنية، الكل يسعى لتقديم الأفضل، وثقتنا في قضاة ملاعبنا كبيرة، واتحاد الكرة يوفر كل ما يلزم، لإنجاح خطط تطوير التحكيم بشكل مستمر، كما أن اللجنة تضع برامج للتدريب الجماعي والفردي للحكام، بما يسهم في الحفاظ على لياقتهم البدنية في أعلى المعدلات،

وفيما يتعلق برأيه في أداء حكام مباراة السوبر، بقيادة حمد علي يوسف، قال: نجح الطاقم في تقديم أداء متميز، ومرت المباراة من دون ظهور أي سلبيات تحكيمية، ونثق بأن الجولات المقبلة تشهد حضوراً رائعاً لجميع الأطقم في مباريات الدوري، وبقية البطولات، كما نهتم بمنح الفرصة لأفضل المواهب التحكيمية.