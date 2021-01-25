«السيناريو المكرر» يطارد كرونسلاف مع النصر

معتصم عبدالله (دبي)

طارد السيناريو المكرر الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر، بعد تأكيد إدارة «العميد» استمرار المدرب على رأس عمله، في مواجهة التقارير التي تحدثت عن قرار الإقالة، بنهاية مباراة الفجيرة اليوم، في إياب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي، والتي شهدت فوز «الأزرق» بهدف، وتأهله إلى نصف النهائي، في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2019- 2020.

وأصدرت إدارة «العميد» بياناً أكدت فيه عدم صحة الأنباء المتداولة عن إقالة المدرب أو رحيله، حيث من المنتظر أن يقود كرونسلاف الحصة التدريبية للفريق الأول صباح الثلاثاء.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان سيناريو إقالة البرازيلي كايو زاناردي مدرب الفريق الأسبق في سبتمبر 2019، حيث أعلن مجلس إدارة شركة النصر وقتها عدم اتخاذ أي قرار بشأن إقالة المدرب، وهو ما أكده الأخير بنفسه، قبل أن يصدر قرار لاحق بإقالة الجهاز الفني.

وتولى كرونسلاف جوريتش مهمة قيادة «العميد» في 17 أكتوبر 2019، بعد البداية السلبية لـ «الأزرق» على صعيد الدوري، ليحقق الفريق نتائج إيجابية على صعيد الدوري وكأس الخليج العربي على التوالي، قبل تتويجه بلقب كأس الخليج العربي 2019- 2020.

ولم يكن اسم المدرب «كرونو» معروفاً على مستوى المنطقة الخليجية، إلى ما قبل نوفمبر 2017، قبل إن تبادر هيئة الرياضة والاتحاد السعودي بالتعاقد مع المدرب الكرواتي، ليقود منتخب «المواهب من مواليد المملكة»، للفئة العمرية من 18 إلى 28 عاماً، في تجربة هي الأولى من نوعها.

ومثل منتخب المواهب خطوة أولى في مشوار كرونو «الخليجي» لينتقل بعدها لتدريب النصر السعودي لفترة مؤقتة، ومنها إلى دوري الخليج العربي بقيادته بني ياس في الموسم الماضي 2018- 2019، وصولاً إلى محطته الحالية مع «العميد».