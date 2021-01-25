كأس الخليج العربي.. «العميد» و«النمور» إلى «مربع الذهب»

فيصل النقبي (كلباء)

تأهل النصر واتحاد كلباء إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك على حساب الفجيرة وبني ياس، في إياب دور الثمانية اليوم، وجاء صعود «النمور» بالفوز على بني ياس 7-6 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، بعد مواجهة مثيرة، إلا أن اتحاد كلباء رجح كفته بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى.

ونجح يوسف الزعابي حارس اتحاد كلباء بالتصدي لركلتي ترجيح، مقابل واحدة لحارس «السماوي».

وفي استاد الفجيرة، تخطى «العميد» عقبة «الذئاب» بهدف جاء بـ «النيران الصديقة»، وسجله المدافع حمدان ناصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، ليصعد النصر إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.