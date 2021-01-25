حمدة القبيسي تصعد لمنصة التتويج في «فورمولا4»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت حمدة القبيسي فوزها الأول في موسم 2021 من بطولة فورمولا 4 الإمارات، ضمن فعاليات الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس.

وتمكنت من التفوق في السباق الرابع وقدمت أداءً قوياً خلال مجرياته، بعد انطلاقها من المركز الرابع لتجتاز خط النهاية في المركز الأول، متقدمةً على ثنائي فريق إكسل موتورسبور كيريل سمال وتاسانابول إنثرابوفاساك، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأثبتت حمدة قوة شخصيتها والتزامها بتقديم أفضل أداء، بصعودها منصة التتويج مرتين خلال عطلة الأسبوع، بعد أن حلت في المركز الخامس خلال السباق الأول.

وتمكنت حمدة القبيسي من استعادة قدرتها على تقديم أداء قوي بشكل رائع في السباق الثاني، لتصعد في نهايته منصة التتويج بعد إحرازها المركز الثالث، وراء كل من ديلانو فانت هوف من فريق إكسل موتورسبورت، الذي حقق المركز الأول متابعاً نتائجه البارزة التي حققها الأسبوع الماضي، وإنزو تروللي من فريق كرام ديورانجو الذي حل ثانياً.

وفي السباق الثالث من عطلة الأسبوع، اكتفت حمدة بتحقيق المركز الخامس مجدداً، فيما حقق فانت هوف فوزاً إضافياً، إلا أن أداءها الأفضل كان قريباً جداً، فقد شهد السباق الرابع أداءً مذهلاً قدمته حمدة وحققت عن طريقه فوزها الأول في موسم العام الحالي من البطولة، مسجلةً زمناً قدره 20 دقيقة و5.420 ثانية، وتعود البطولة إلى حلبة دبي أوتودروم التي تستضيف الجولة الثالثة منها من 28 إلى 30 يناير.

كما حفلت حلبة مرسى ياس بالتشويق ومنافسات السباقات في عطلة الأسبوع، باستضافتها كلاً من سباق هانكوك أبوظبي 6 ساعات وبطولة كأس جولف راديكال.

وانتزع فريق كار كولليكشن موتورسبورت لقب سباق هانكوك أبوظبي 6 ساعات بعد أداء رائع، استطاعوا عن طريقه تدارك تعثرهم خلال المراحل الأولى من السباق، والذي أسفر عن تراجعهم في بدايته إلى المركز 11 خلال اللفة الافتتاحية التي شهدت العديد من أحداث الإثارة.

أما في بطولة كأس جولف راديكال، فقد حقق أليكس خطيب المركز الأول متقدماً على كل من كوربيت-ونسلو وطارق كربوتشي، اللذين حلا في المركز الثاني والثالث على الترتيب.