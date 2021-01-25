النصر يقلب «طاولة» الدور الأول بالعلامة الكاملة

دبي (الاتحاد)

تصدر فريق النصر دوري رجال الطاولة بعد انتهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة، وذلك بعد فوزه في جميع مبارياته، وآخرها انتصاره على الوصل حامل اللقب بنتيجة 3/‏‏ 2، وبهذا الفوز تصدر النصر الترتيب، يليه شباب الأهلي في المركز الثاني والوصل ثالثاً، بينما حصل الشارقة على المركز الرابع، ودبا الحصن على المركز الخامس.

تبدأ مباريات الدور الثاني الجمعة 5 فبراير، وتتنافس الفرق الخمسة الأوائل في الدور الأول على المراكز الأولى، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، بينما تتنافس بقية الفرق على الترتيب من السادس إلى العاشر بنفس النظام، على أن تنهي المباريات في النصف الأول من شهر أبريل قبل بداية شهر رمضان المعظم، وتقام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد عيد الفطر المبارك. ومن ناحية أخرى تنطلق مسابقات دوري السيدات فبراير المقبل، ويتم إعداد الجداول الخاصة بالمباريات وأماكن إقامتها، وتحديد الفرق المشاركة على أن تستمر المنافسات حتى مايو القادم.