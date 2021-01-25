«النواخذة» يهز «الصدارة» والعروبة يقتحم «المربع»

معتصم عبدالله (دبي)

اشتعل سباق المقدمة في دوري الدرجة الأولى، بعدما نجح «النواخذة»، في هز صدارة البطائح، فيما اقتحم العروبة «مربع الكبار»، بنهاية الجولة التاسعة، والتي شهدت فوز دبا الفجيرة على البطائح 1-0، والعروبة على مصفوت 2-0، والحمرية على مسافي 4-0، وتخطى العربي الذيد بالفوز 2-1، فيما تعثر الإمارات بالتعادل مع ضيفه التعاون 1-1.

وأصبح فارق النقطة الأبرز في صراع المقدمة بعدما قلص «النواخذة» الفارق مع البطائح المتصدر إلى نقطة، بالفوز بهدف المدافع المقيم روجر ميندونكا في الدقيقة 80، ليرفع دبا الفجيرة رصيده إلى 17 مقابل 18 نقطة للبطائح الذي احتفظ بالصدارة، وهو الفوز الرابع على التوالي لـ «النواخذة» تحت قيادة مدربه سليمان حسن.

واقتحم العروبة مربع الكبار، بعدما نجح في تقليص الفارق مع الإمارات الثالث إلى نقطة، وقاد النيجيري فيكتور نوانيري العروبة للفوز على مصفوت بتسجيله «ثنائية»، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، في الوقت الذي تعثر فيه الإمارات «الثالث» برصيد 15 نقطة بالتعادل مع التعاون 1-1، وتقدم عبدالله الشحي للصقور بالهدف الأول، وأدرك عادل الشحي قائد التعاون التعادل.

وامتدت إثارة «فارق النقطة» من المركز الثالث، وحتى السابع في الترتيب العام، وارتقى الحمرية إلى المركز الخامس، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز الأكبر في الجولة، على حساب مسافي «المتعثر» برباعية نظيفة، تناوب في تسجيلها فانيفا في الدقيقة 14، وتافادوزا في الدقيقة 29، لوان بيريرا هدفين في الدقيقتين 43 و64، فيما بقى مسافي برصيد 12 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس، بفارق نقطة أمام دبا الحصن الغائب عن مباريات الجولة بداعي الراحة الإجبارية.

وعمق العربي جراح الذيد صاحب المركز الأخير، بالفوز بـ «ثنائية» فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 29، وماتيوس دا سيلفا في الدقيقة 64، ليرفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، وبقى الذيد في المركز الأخير برصيد نقطة مقابل الخسارة في 7 مباريات.

سليمان.. «الفرحة الرابعة»

واصل دبا الفجيرة سلسلة نتائجه الإيجابية، تحت القيادة الفنية لمدربه سليمان حسن، بعدما حقق «النواخذة» فوزاً مهماً على البطائح المتصدر، في قمة الجولة التاسعة، بهدف المدافع المقيم روجر ميندونكا، وهو الفوز الرابع على التوالي لدبا تحت قيادة مدربه سليمان حسن الذي تسلم المهمة خلفاً للمصري طارق السيد بنهاية الجولة الخامسة.

ويُحسب لـ «النوخذة» سليمان حسن قائد سفينة دبا الفجيرة، ترتيب أوراق فريقه سريعاً، ليكون أحد أبرز المنافسين على بطاقتي الصعود.

ميندونكا أحدث مدافع هداف

انضم البرازيلي روجر ميندونكا لاعب دبا الفجيرة «المقيم» إلى قائمة الهدافين المدافعين، في دوري الدرجة الأولى، بعدما قاد فريقه إلى فوز مهم على حساب البطائح المتصدر، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليدون اسمه كواحد من الهدافين المقيمين في الجولة، والتي ضمت فيكتور نوانيري مهاجم العروبة «هدفان»، تافادزوا لاعب الحمرية «هدف»، ماتيوس دا سيلفا لاعب العربي «هدف».