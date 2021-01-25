البلوشي بطل الهواة الإماراتيين في «السلم للدراجات»

رضا سليم (دبي)

أحرز ياسر جمعة البلوشي من شرطة دبي المركز الأول في سباق الهواة الإماراتيين لمسافة 136 كلم، ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام منافساتها في منطقة سيح السلم في دبي، وجاء عامر الدهماني من فريق تريك أم 7 بالمركز الثاني، وفاروق الجسمي بالمركز الثالث من فريق تريك أم 7، وعلى صعيد ترتيب الفرق، جاء فريق تريك أم 7، بالمركز الأول، وتورك بالمركز الثاني، وشرطة دبي بالمركز الثالث.

وأقيم السباق أمس الاثنين لمسافة 136 كلم، بمشاركة 79 دراجاً، و10 فرق، وهي: تريك أم 7، شرطة دبي، الوثبة، الشعفار جميرا، ربدان، ياسي، تورك، تريك الإمارات، بي أر، الدراويش.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه ورعايته للبطولة، وهو ما انعكس في السباق الخاص بالإماراتيين الهواة، والمشاركة الواسعة من الفرق التي بلغ عددها 10 فرق، بما يدل على انتشار الوعي بهذه الرياضة، ويؤكد أن البطولة حققت هدفاً مهماً جداً، وهو تحفيز الرياضيين الأفراد والمؤسسات الوطنية والشخصيات على تكوين فرقها الخاصة بالدراجات الهوائية، وهي الرياضة الرائعة ذات الفوائد العديدة على صحة وحيوية وسعادة ممارسيها.

وعبر الفلاسي عن سعادته بالأداء الذي قدمه المشاركون والتنافس القوي بين الفرق والأفراد المشاركين، فنحن نشهد في هذه البطولة نمواً واضحاً وكبيراً في الممارسين والجهات التي تتبنى تكوين الفرق والمشارك في البطولة، وسنواصل العمل لإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن والفرق الوطنية للمشاركة في سباقات هذه البطولة، خلال المواسم المقبلة أيضاً.

أشرف على السباق طاقم تحكيمي إماراتي في إطار دعم اللجنة المنظمة للكفاءات الوطنية في جميع فرق العمل، ضم 8 أفراد، وهم: علي اليعربي، سيف الشرقي، عبدالله الحوسني، وليد الشامسي، يوسف المعيني، خالد المنصوري، علي الظنحاني وعائشة عبدالله.

وعبر ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي عن سعادته بالتتويج بلقب السباق، مؤكداً أن المنافسات كانت صعبة للغاية بين جميع الفرق المشاركة وأن المنافسات كانت صعبة وقوية بين جميع الفرق، وتحديداً منذ الكيلو الـ 47، حيث فرض ظروف السباق نفسها على الجميع دون أن تكون هناك أي استراتيجية خاصة من فريقه، وقال:«سباق السلم يتطور في كل مرة وفي كل عام، وهذا ما نسعى إليه، حيث تتطور المنافسات وأسلوب الدراجين، وهناك المزيد من الإصرار من أجل تقديم الأفضل خلال المنافسات المقبلة».