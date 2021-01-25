اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس سلطان بن زايد للبولو

أبوظبي (وام)

تأهلت أربعة فرق، هي أبوظبي ورا نون وأنكور وغنتتوت «أ» إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي تقام نسختها الأولى بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للبولو.

جاء تأهل الفرق الأربعة، بعد ختام منافسات الجولة الثالثة التي شهدت تغلب فريق أبوظبي على فريق را نون بنتيجة 10/ 7.5، واستطاع فريق غنتوت «أ» الفوز على فريق أننجسلي بنتيجة «2/10»، بينما تغلب فريق أنكورا على فريق غنتوت «ب» بنتيجة «4/6».

يذكر أنه بعد انتهاء الجولة بتعادل فريقي غنتوت أ - ب بالنقاط، وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء بينهما لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور نصف النهائي، حيث حصل فريق غنتوت «أ» على بطاقة التأهل، ليكتمل نصاب المرحلة القامة من البطولة.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي بعد غد، حيث تجمع المباراة الأولى بين فريق أبوظبي، وفريق غنتوت «أ» على الملعب رقم 2 بالنادي في الساعة 2:00 ظهراً، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريقي را نون وأنكورا على ملعب الشيخ زايد في الساعة 4:00.

وسوف تنقل المباراة النهائية على قنوات أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى نقل مباريات الدور نصف النهائي والنهائي عبر قناة «اليوتيوب» الرسمية والموقع الإلكتروني للنادي مع السماح، بحضور 30% من الجماهير ممن يتبين حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن، وظهور علامة الطوارئ، أو النجمة وأن تكون مفعلة.



