«نوايا» تتصدر الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)- نجحت «نوايا» بشعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي، في حسم قمة الشوط الرئيسي للحول المحليات وانتزاع الناموس في اليوم التاسع لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 12:21:9 دقيقة، وظهر الشعار المميز لحمد راشد حمد غدير الكتبي في ثاني الأشواط المخصص للحول المهجنات بتقديمه «باركلين» على القمة، مسجلةً زمناً بلغ 12:23:5 دقيقة، وأعلن «محطم» لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى عن نفسه بقوة، من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، معلناً مواصلة مشوار تميزه بالحصول على الصدارة في توقيت قدره 12:40:2 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الرابع إلى نايل راشد النايلي الشامسي، الذي قدم «جلمود» على المركز الأول للزمول المهجنات، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 12:43:6 دقيقة.

وفي الفترة الصباحة تنافس أبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً، عشرة منها للإنتاج، ومضى الشوط الأول للحول المحليات «إنتاج» مع «الشاهينية» لعبيد خليفه عبيد الخييلي بزمن وقدره 12:29:9 دقيقة، وبالمقابل، ظهرت «النمساء» بشعار سعيد منانة غدير اجتبي في الشوط الثاني للحول المهجنات إنتاج، وحصلت على الناموس بتوقيت بلغ 12:31:2 دقيقة، وجاء «حكيم» لسالم غريب راشد مصبح الكتبي ليحصد ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات «إنتاج» عندما كان الزمن 12:48:2 دقيقة، وحسم «جمران» لحمد محمد راعي الشيجة العامري الشوط الرابع للزمول المهجنات «إنتاج» بتوقيت قدره 12:45:6 دقيقة.

وتختتم هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن صباح ومساء اليوم، من خلال 27 شوطاً تتنافس فيها هجن أصحاب السمو الشيوخ للفوز بالناموس في سن الحول والزمول، عبر مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات، وستقام 14 شوطاً نقدياً من خلال الفترة الصباحية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال الفائزون من المركز الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة، وبالمقابل تقام 13 شوطاً من خلال الفترة المسائية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، ويحصل أصحاب المراكز الأولى في ستة أشواط رئيسية على السيارات، بينما ينال المتصدرون في بقية الأشواط وأصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.