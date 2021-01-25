«أبيض الناشئين» يختتم تجمعه الداخلي

اختتم منتخبنا للناشئين مواليد 2004 تجمعه الداخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وخاض منتخبنا، خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام الهند، فاز بالأولى بثلاثية سجلها سلطان عادل وعلي المعمري، ومحمد عبدالسلام، وخسر الثانية بهدف.

وحرص عبدالله سلطان وعدنان الطلياني عضوا لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على التواجد في ملعب ذياب عوانة، لمتابعة أحداث المباراة الثانية، إلى جانب فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول وجهازه المساعد.

وكان ‬التجمع ‬شهد ‬مشاركة ‬26 ‬لاعباً ‬هم: ‬سلطان ‬عادل، ‬سيف ‬الزعابي «اتحاد ‬كلباء»، ‬محمد ‬الحارثي «بني ‬ياس»، ‬عبدالله ‬الشيباني، ‬علي ‬محمد، ‬محمد ‬خالد، ‬أحمد ‬المرزوقي «الجزيرة» ‬علي ‬طاهر، ‬بدر ‬السويدي، ‬نواف ‬جاسم‬، ‬سيف ‬الكعبي، ‬خالد ‬توحيد «الشارقة»، ‬حمد ‬عارف، ‬سعيد ‬جمال، ‬عبدالله ‬حسن، ‬غيث ‬بدر، ‬يوسف ‬البلوشي «شباب ‬الأهلي»، ‬خالد ‬الحساني «العين»، ‬سعيد ‬المقدمي «الفجيرة»، ‬جمال ‬خليفة «النصر»، عبدالله ‬أحمد، ‬عبدالرحمن ‬الحوسني، ‬منصور ‬المنهالي، ‬عوض ‬الكثيري «الوحدة»، ‬سعود ‬المري، ‬محمد ‬عبدالسلام «الوصل»‬.



