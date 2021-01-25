مجموعات «الأبطال» بنظام التجمع

كوالالمبور (أ ف ب)

يقام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال «نسخة 2021»، بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري.

وقال الاتحاد في بيان «سوف تقام منافسات دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس».

وسيقام دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري الأبطال من 14 إلى 30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق بين 21 أبريل و7 مايو 2021.

في المقابل، تنطلق منافسات كأس الاتحاد في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22 إلى 28 يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتقام مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال بين 13 و15 سبتمبر، ربع النهائي في 27 إلى 29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة من 19إلى 20 و26 إلى 27 أكتوبر، بحسب ما أضاف الاتحاد القاري.

ويشهد دوري الأبطال للمرة الأولى مشاركة 40 نادياً في دور المجموعات.

وفي ما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي، يقام ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 سبتمبر والنهائي من جولتين 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

ويقام نهائي دوري الأبطال من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 نوفمبر.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي «الاتحاد ممتن لدعم لجنة المسابقات والاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، حيث ساهموا في إعداد هذا الجدول لأكبر النسخ في تاريخ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي».

وأضاف الاتحاد القاري أنه سوف يتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي تقام يوم الأربعاء 27 يناير.



