نصف نهائي «صالات خورفكان» غداً

خورفكان (الاتحاد)

أكمل نفط الوسط العراقي، عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات. بعد اعتباره فائزاً على دبا الحصن 7- صفر، بعد انسحاب الأخير بسبب ظروف الإيقافات والإصابات، كما أنهى البطائح مشواره في الدور الأول بـ «العلامة الكاملة»، بالفوز على الشارقة 5-3 محققاً 9 نقاط، وصعد بطلاً للمجموعة الثالثة، فيما تأهل منتخب الإمارات، بعد صدارته للمجموعة الثانية بفارق الأهداف من مليحة، وتفوق «الأبيض» على مليحة بفارق الأهداف، بعد أن أمطر شباك الحمرية 8-2.

وبناء على هذه النتائج يلتقي منتخب الإمارات، مع نفط الوسط العراقي في نصف النهائي غداً، فيما تجمع المواجهة الثانية البطائح حامل اللقب مع الشباب البحريني بطل المجموعة الأولى، وتعتبر المواجهة بمثابة نهائي مبكر، لأنها تجمع بين الفريقين اللذين صعدا بـ «العلامة الكاملة» ولم يخسر أي واحد منهما في الدور التمهيدي، ويلتقي الفائزان في نصف النهائي في مباراة التتويج ومسك الختام المقرر لها الأربعاء.

صرح عمار راشد علاي أمين سر مجلس إدارة نادي خورفكان بأن «الدولية» أصبحت مناسبة واحتفالاً رياضياً سنوياً ينتظره النادي، مشيراً إلى أنها تعني الكثير للنادي، وتعتبر فرحة لكل المدينة والمنطقة الشرقية، كوننا نستقبل فيها الضيوف، ونستمتع بزيارتهم ومرافقتهم إلى كل مكان.

وأضاف: هي بلا شك بطولة رياضية تسهم في الترويج السياحي لخورفكان التي تتمتع بمناطق سياحية عالية المستوى، فضلاً عن كونها توفر لفرقنا فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة في كرة الصالات.

وقال: رغم الظروف الصحية والاستثنائية التي يعيشها العالم، فإننا صممنا على تنظيم البطولة في نسختها الثانية لندخل التحدي من خلال توفير كل أسباب وعوامل النجاح والسلامة للجميع.



