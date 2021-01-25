فارق النقطة يشعل سباق الصدارة في «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

اشتعل سباق المقدمة في دوري الدرجة الأولى، بعدما نجح «النواخذة»، في هز صدارة البطائح، فيما اقتحم العروبة «مربع الكبار»، بنهاية الجولة التاسعة، والتي شهدت فوز دبا الفجيرة على البطائح 1-0، والعروبة على مصفوت 2-0، والحمرية على مسافي 4-0، وتخطى العربي الذيد بالفوز 2-1، فيما تعثر الإمارات بالتعادل مع ضيفه التعاون 1-1.

وأصبح فارق النقطة الأبرز في صراع المقدمة بعدما قلص «النواخذة» الفارق مع البطائح المتصدر إلى نقطة، بالفوز بهدف المدافع المقيم روجر ميندونكا في الدقيقة 80، ليرفع دبا الفجيرة رصيده إلى 17 مقابل 18 نقطة للبطائح الذي احتفظ بالصدارة، وهو الفوز الرابع على التوالي لـ «النواخذة» تحت قيادة مدربه سليمان حسن.

بدوره اقتحم العروبة مربع الكبار، بعدما نجح في تقليص الفارق مع الإمارات الثالث إلى نقطة، وقاد النيجيري فيكتور نوانيري العروبة للفوز على مصفوت بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 42 و77، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، في الوقت الذي تعثر فيه الإمارات «الثالث» برصيد 15 نقطة بالتعادل مع التعاون 1-1، وتقدم عبدالله الشحي للصقور بالهدف الأول في الدقيقة 61، وأدرك عادل الشحي قائد التعاون التعادل بعد دقيقة واحدة.

وامتدت إثارة «فارق النقطة» من المركز الثالث، وحتى السابع في الترتيب العام، وارتقى الحمرية إلى المركز الخامس، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز الأكبر في الجولة، على حساب مسافي «المتعثر» برباعية نظيفة، تناوب في تسجيلها فانيفا في الدقيقة 14، وتافادوزا في الدقيقة 29، لوان بيريرا هدفين في الدقيقتين 43 و64، فيما بقي مسافي برصيد 12 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس، بفارق نقطة أمام دبا الحصن الغائب عن مباريات الجولة بداعي الراحة الإجبارية.

وعمق العربي جراح الذيد صاحب المركز الأخير، بالفوز بـ «ثنائية» فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 29، وماتيوس دا سيلفا في الدقيقة 64، ليرفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، وبقي الذيد في المركز الأخير برصيد نقطة مقابل الخسارة في 7 مباريات.